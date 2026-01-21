- Advertisement -





Durante su misión pastoral en Roma, el Obispo Diocesano de Nueve de Julio, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, fue recibido por el Papa León XIV en el Vaticano. El encuentro tuvo lugar en la Biblioteca privada del Palacio Apostólico.

Monseñor Torrado Mosconi expresó su gratitud a Dios por haber sido recibido por el Santo Padre, destacando el profundo significado eclesial del encuentro. “Como obispo, y por lo tanto como sucesor de los Apóstoles, encontrarse con el Papa es hacerlo con el sucesor de Pedro, para ser confirmado en la fe”, señaló.

Además, el obispo subrayó el clima del diálogo mantenido con el Papa León XIV, al que definió como “profundo, franco y sencillo”, en el que pudieron abordar diversas cuestiones referidas a la vida y misión de la Iglesia en la actualidad. “Me ha llenado de consuelo haber podido compartir este intercambio”, afirmó.

Durante la audiencia privada, Monseñor Torrado Mosconi también pidió especialmente la bendición del Santo Padre para la Diócesis de Nueve de Julio y para toda la patria, gesto que remarcó como un signo de cercanía pastoral y comunión con la Iglesia universal.

El encuentro se enmarca en las actividades pastorales que el obispo viene desarrollando en Roma y constituye un acontecimiento de especial relevancia para la comunidad diocesana, que se ve acompañada espiritualmente por la bendición del Papa León XIV.