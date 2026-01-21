miércoles, enero 21, 2026
Deficiencia en el servicio de agua potable.

La UCR reclama obras y pide aclaraciones a ABSA.

El bloque de Concejales de la UCR presentó un Proyecto de Resolución expresando su profunda preocupación por la falta de presión y las graves deficiencias en el servicio de agua potable que afectan a numerosos barrios de la ciudad.
La iniciativa surge frente a los reiterados reclamos de vecinos que padecen cortes, baja presión y un servicio irregular, situación que vulnera un derecho básico y deteriora la calidad de vida de la comunidad.
El proyecto exige a la empresa ABSA explicaciones formales, un informe detallado de las inversiones realizadas en los últimos cinco años y la presentación de un plan de obras acorde al crecimiento de la ciudad.
Asimismo, se reclama la adopción inmediata de medidas urgentes para garantizar un suministro regular y suficiente.
La resolución será elevada también al OCABA y al Departamento Ejecutivo Municipal.

