Buscan prohibir por ley la circulación de vehículos en las playas bonaerenses

En medio de otro verano con decenas de accidentes y la vida de u niño que tiene en vilo a la sociedad, senadores del bloque Unión y Libertad presentaron un proyecto de ley en la Legislatura para prohibir la circulación de motos, cuatriciclos y UTV en las playas bonaerenses.

La iniciativa establece un marco normativo para impedir la circulación de vehículos motorizados en médanos y otras zonas de uso recreativo, restringiendo su uso exclusivamente a situaciones de emergencia, tareas de seguridad o prestación de servicios públicos.

El proyecto surge frente al creciente riesgo que implica la circulación de autos, motos y cuatriciclos en zonas de uso recreativo, donde conviven peatones, niños y actividades turísticas, generando situaciones de peligro permanente y antecedentes de siniestros evitables.

Además de prevenir los riesgos de accidentes viales, el proyecto pone el foco sobre el impacto negativo en el ecosistema costero que provoca el tránsito vehicular sobre los médanos. Al respecto, remarcaron que el excesivo tránsito acelera la erosión, daña la flora y fauna nativa y compromete el equilibrio natural que protege a la costa frente a eventos climáticos extremos.