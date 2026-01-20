Se disputó un torneo de bochas en el Club Atlético con 31 participante

- Advertisement -

Se disputó el domingo pasado un importante torneo de Bochas de 3ª categoría en las canchas del Club Atlético, contando con la participación de 31 jugadores, de 9 de Julio y de ciudades vecinas, cantidad que indica claramente el interés que existe en nuestro medio por esta actividad, que ha estado muy limitada desde hace siete años, porque al haberse federado, la sub comisión estaba impedida de organizar este tipo de competencias libres, lo que lógicamente limitó el juego, porque además, la Federación organiza pocos torneos anuales y con sólo dos o tres jugadores, exclusivamente federados.

De allí la importancia de este certamen, que significa, después de estos años de ausencia, la vuelta al origen de las bochas, que es el juego en un ambiente familiar y con competidores libres; además, cabe mencionar que el Club Atlético cuenta con este deporte desde hace casi 110 años, porque a dos de su fundación, que fue en 1914, alquiló una casa de Francisco Vita, en Libertad entre San Martín y Salta y en el patio instaló su primera cancha.

En cuanto al certamen, se desarrolló normalmente, pero con tantos jugadores y de otras ciudades, a pesar que se jugó en canchas del Club San Martín y de El Vasco, se hizo demasiado extenso, sobre todo por el horario y los viajes de vuelta de los jugadores visitantes, pero más que nada tenía por objetivo ver cómo estaba el ambiente bochófilo en nuestro medio y así, al comprobar la existencia de tantos jugadores, próximamente se va a organizar otro, siempre para libres y de tercera categoría, pero ahora será por parejas