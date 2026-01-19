La Provincia prorrogó la emergencia agropecuaria en dos distritos del sudoeste bonaerense

- Advertisement -

Tras un 2025 marcado por intensas inundaciones en amplias zonas de la provincia de Buenos Aires, el Gobierno bonaerense prorrogó este lunes el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintos sectores de los partidos de Coronel Suárez y Guaminí. La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1/2026, firmado por el gobernador Axel Kicillof y publicado en el Boletín Oficial.

La prórroga rige para el período comprendido entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026, y alcanza a las mismas áreas que ya habían sido incluidas en la declaración original dispuesta por el Decreto N° 1180/25. En el caso de Coronel Suárez, la emergencia comprende las circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV. En Guaminí, en tanto, abarca las circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX.

Según se detalla en los considerandos del decreto, la decisión se sustenta en la persistencia de una situación crítica generada por un fenómeno natural adverso de carácter extraordinario. Las inundaciones continúan afectando de manera directa la producción agropecuaria y la capacidad productiva de las explotaciones rurales de la región.

Informes técnicos elaborados por organismos provinciales, relevamientos realizados en campo e imágenes satelitales confirmaron que los daños ocasionados por el exceso hídrico se mantienen, lo que justifica la extensión del estado de emergencia.

Entre los beneficios previstos para los productores alcanzados por la medida se incluye la exención total o parcial del Impuesto Inmobiliario Rural, de acuerdo con el grado de afectación de cada explotación y según se trate de situaciones de emergencia o de desastre agropecuario. Asimismo, se habilita el acceso a beneficios crediticios contemplados en la Ley N° 10.390, con la intervención del Banco de la Provincia de Buenos Aires.