Julio Bordone asume como Intendente Interino de Nueve de Julio con un enfoque en la emergencia hídrica y obras públicas

Desde este lunes 19 de enero, Julio Bordone ocupará el Sillón de Tomás West como intendente interino de Nueve de Julio, un cargo que ocupará durante las próximas dos semanas, mientras la titular de la intendencia, María José Gentile, disfruta de un merecido período de licencia.

En su primera intervención, Bordone expresó a Cadena Nueve su compromiso con la gestión del distrito, subrayando que su rol será de continuidad en las políticas públicas impulsadas por Gentile.

Uno de los temas más abordará Bordone durante su breve mandato es la emergencia hídrica que afecta a la región. El intendente interino destacó la gravedad de la situación, afirmando que los recursos disponibles para enfrentar la crisis son insuficientes, y que el impacto de esta emergencia consume una mayor parte del presupuesto, afectando las inversiones en otras áreas clave. “La tasa vial no ha alcanzado a cubrir los costos de la emergencia, y la recaudación de impuestos no llega al 100% de lo facturado”, explicó Bordone, destacando que las medidas para mitigar la crisis hídrica requieren una evaluación urgente para garantizar la sostenibilidad de las finanzas municipales.

En cuanto a la infraestructura vial, Bordone señaló que la Jefa Comunal gestionó recientemente un plan maestro para la mejora de los caminos, que incluye una evaluación de las prioridades a nivel local y regional. Para llevar adelante este proyecto, que supera las capacidades del municipio, se espera contar con la colaboración de la provincia de Buenos Aires y se han solicitado más recursos; y se aguarda el apoyo de productores locales.

Otro de los temas importantes es el avance de las obras de agua potable y cloacas. Bordone informó que se está trabajando con ABSA (Aguas Bonaerenses) para ampliar la planta de agua potable, lo que permitirá aumentar la cobertura del servicio, particularmente en el área de Barrios Unidos. Además, se está gestionando la instalación de sistemas de cloacas en varias localidades como Facundo Quiroga y Dudignac, así como en la planta urbana de la ciudad, una demanda histórica que se viene gestionando desde hace años.

En el ámbito ambiental, Bordone remarcó la necesidad de concluir con la colocación de la membrana en el nuevo basural, lo que pondría fin a la contaminación derivada del basural a cielo abierto, un tema que también se ha visto retrasado debido a las urgencias derivadas de la emergencia hídrica.

Uno de los logros más esperados por las familias de Nueve de Julio es la regularización de la propiedad. Bordone destacó que con el Ministerio de Justicia se está avanzando en la finalización de unas 700 escrituras que estaban pendientes. Estas escrituras, que incluyen propiedades de muchas familias locales, se entregarán en su mayoría en los primeros meses del año – puede ser marzo-, lo que permitirá darles seguridad jurídica sobre sus hogares.

Además, el Concejal-Intendente anticipó que, en su mandato interino, se tratarán otros temas de interés, como las propuestas educativas que puedan surgir de la visita de carreras universitarias que se planea realizar en las próximas semanas. El objetivo es continuar la evaluación de las oportunidades de formación superior para los jóvenes de Nueve de Julio, con el acompañamiento de los responsables del área de Educación, Marisa Poratti y Julia Cereijido.

En su mensaje final, el intendente interino dejó claro su compromiso con el cargo y con los desafíos que implica: “Es una tarea difícil, porque la gestión de María José Gentile es una gestión muy activa y con mucha garra, pero estamos dispuestos a estar a la altura de las circunstancias”, señaló Bordone.

Durante su mandato, Bordone estará acompañado por todo el gabinete municipal, y seguirá de cerca el desarrollo de las políticas públicas para asegurar que las gestiones en curso continúen avanzando en beneficio de los habitantes del distrito de Nueve de Julio.