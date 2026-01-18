Temporada 2026: El Turismo se mueve con decisiones meditadas y selectivas

Los primeros días de la temporada muestran un arranque marcado por fluctuaciones en la ocupación, con picos de demanda concentrados en fines de semana, eventos especiales y festivos. Lo señala un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), añadiendo que la tendencia parece alejarse de las largas estadías previamente planificadas, dando paso a viajes impulsados por la conveniencia, en los que el clima favorable y una propuesta atractiva disparan rápidamente la ocupación, incluso en destinos que arrancaron con niveles moderados.

Destinos con atractivos naturales consolidados como Puerto Iguazú y Ushuaia han experimentado una ocupación sobresaliente, superando el 80%. La combinación de eventos culturales, actividades al aire libre y el fuerte movimiento de cruceros internacionales en Ushuaia contribuye al auge de visitantes. En Tandil, el turismo de naturaleza y deportes ha sido clave, mientras que en Entre Ríos y Mendoza los niveles de ocupación también se mantienen altos.

Sin embargo, algunos destinos como Puerto Madryn y Posadas registran ocupaciones más bajas al inicio de la temporada, aunque muestran señales de recuperación hacia el final del mes, gracias a la implementación de agendas culturales, gastronómicas y deportivas.

El Nuevo Comportamiento del Turista: Decisiones Tardías y Estancias Flexibles

Uno de los rasgos más visibles de este verano es el cambio en los hábitos de viaje, con turistas que definen su destino y reservan cerca de la fecha de salida. Los turistas buscan experiencias concretas y ajustan la duración de sus estadías según la relación precio-experiencia. Este comportamiento se ha observado a nivel nacional, desde destinos urbanos hasta sitios naturales, donde la flexibilidad y la oportunidad ganan protagonismo.

El turismo en las principales ciudades del Litoral y el Norte se caracteriza por decisiones tomadas a último momento, especialmente durante los fines de semana, cuando los eventos y festivales locales actúan como catalizadores del viaje. En destinos como Tandil y Mar del Plata, las estadías tienden a ser breves, con un consumo más contenido.

Gasto y Consumo: Selectividad en el Presupuesto, pero Impacto Económico Sostenido

A pesar de la prudencia en el gasto, los datos reflejan que el impacto económico del turismo sigue siendo significativo. Los turistas ajustan sus presupuestos, priorizando experiencias diferenciadas y ajustando sus consumos a las necesidades esenciales. Sin embargo, en destinos de alta demanda como Puerto Iguazú y Ushuaia, los turistas siguen gastando de manera considerable, sobre todo en actividades premium y excursiones.

En general, el gasto diario en los primeros días del verano ha variado considerablemente entre destinos, con un rango de $70.000 a $370.000 por persona. Esto refleja una tendencia hacia un consumo más racional, pero con picos de alto gasto cuando el producto turístico lo justifica.

Motores de la Temporada: Eventos y Cultura como los Principales Activadores

El motor clave de la temporada sigue siendo la agenda de eventos, que ha demostrado ser una herramienta poderosa para activar el turismo. Festivales, competencias deportivas y ferias gastronómicas no solo impulsan la ocupación, sino que también generan un flujo constante de consumidores en los destinos turísticos. Los eventos como el Carnaval del País en Gualeguaychú y el Festival del Jaaukanigás en Santa Fe están siendo cruciales para movilizar la demanda.

Además, la oferta cultural y gastronómica también juega un papel fundamental, sosteniendo el movimiento turístico durante todo el mes, como se ve en ciudades como Puerto Madryn, donde las ferias y actividades culturales son clave para el flujo constante de visitantes.

El Producto Naturaleza: Una Experiencia Ineludible

La naturaleza sigue siendo uno de los atractivos más demandados, con destinos como el Parque Nacional Iguazú y El Calafate recibiendo grandes cantidades de turistas. Las actividades al aire libre y el ecoturismo, como el trekking, paseos de luna llena y actividades guiadas en parques nacionales, continúan siendo la base de muchas experiencias turísticas este verano.

Desafíos y Oportunidades para el Sector

A pesar de los buenos resultados en varios destinos, el sector enfrenta desafíos, como el crecimiento de la oferta informal de alojamiento que compite con la hotelería registrada, y la creciente dependencia de factores como el clima y la agenda de eventos. La rentabilidad de los prestadores también está bajo presión debido a los elevados costos operativos y a la selectividad del turista en cuanto a gasto.

Sin embargo, el verano 2026 confirma que el turismo nacional se está reconfigurando hacia un modelo más flexible y selectivo, donde la experiencia, la oportunidad y la relación calidad-precio son los principales motores de la demanda. Las provincias que logren diferenciar sus productos y ofrecer propuestas claras, basadas en la flexibilidad y la experiencia, serán las que mejor capten el interés de los viajeros.