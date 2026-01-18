domingo, enero 18, 2026
Dos autobombas trabajan para controlar un incendio en el basural

El fuego, que comenzó en un pastizal cercano al depósito de desechos, se propaga con fuerza debido al viento. Los bomberos y personal de Defensa Civil luchan para evitar que el incendio alcance zonas residenciales cercanas. La situación es más compleja que en días anteriores, cuando se habían necesitado más de 9 horas de trabajo y la colaboración de 50 hombres para extinguir el siniestro

Desde este mediodía, dos autobombas están trabajando intensamente para controlar un incendio que se desató en el basural de Nueve de Julio. El foco ígneo comenzó en un pastizal cercano al depósito de desechos y, debido al viento, el fuego se ha propagado rápidamente hacia las zonas adyacentes, afectando terrenos de difícil acceso.

Este incendio se produce apenas días después de un siniestro similar en el mismo lugar, que requirió más de 9 horas de trabajo y la intervención de 50 hombres para su control. Hoy, la situación es distinta: el viento intensifica el riesgo, lo que complica aún más el trabajo de los bomberos.

En el lugar, se encuentra trabajando un equipo de bomberos voluntarios con el apoyo de una retroexcavadora, que está moviendo la parte quemada para evitar que el fuego se siga propagando. En un reporte exclusivo, el director de Defensa Civil, Jonatan Martini, aseguró que la situación está bajo control, aunque el viento sigue siendo un factor de riesgo. “El fuego está contenido en el área afectada, pero el viento no ayuda para nada. Estamos trabajando para evitar que el incendio se acerque a las casas, la más cercana está a solo 500 metros”, indicó.

Además, destacó que los bomberos siguen atentos y activos, a pesar de las condiciones adversas. La presencia constante de humo intenso es otro de los desafíos que enfrentan en el lugar, aunque los esfuerzos de los equipos de emergencia parecen estar dando resultado, al menos por ahora.

Se espera que el informe final del jefe de bomberos brinde detalles sobre los daños causados y las medidas a seguir en las próximas horas. El trabajo de contención sigue siendo prioritario para evitar que el fuego avance hacia las zonas residenciales cercanas al basural.

En un momento de calma, cuando el viento cesa, se observa que la situación se estabiliza, permitiendo que las máquinas y los bomberos trabajen con mayor eficacia. Sin embargo, la lucha contra el fuego continúa, con un clima que sigue siendo impredecible.

“Cadena Nueve” se mantiene en vivo en el lugar, brindando información minuto a minuto sobre el avance del incendio y las tareas de los bomberos.

