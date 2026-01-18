Día Mundial de la Religión: promoviendo la tolerancia, la unidad y el entendimiento entre todas las creencias

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El tercer domingo de enero se celebra el Día Mundial de la Religión, una fecha especial destinada a promover la tolerancia y el respeto hacia todas las creencias. Esta efeméride, creada con el objetivo de fomentar la libertad religiosa como un derecho universal, busca evitar conflictos derivados de diferencias de fe y alentar la armonía global.

¿Qué es la religión?

La religión se define como la creencia en la existencia de un “más allá”, donde las personas siguen un conjunto de normas, rituales y ceremonias específicas, estrechamente vinculadas con la relación de los seres humanos con una divinidad superior. A través de estas prácticas, cada cultura establece su propio camino hacia la trascendencia y el sentido de la vida.

Orígenes del Día Mundial de la Religión

La conmemoración de este día comenzó en 1950, gracias a la Asamblea Nacional Espiritual de la Religión Bahá’í, un movimiento monoteísta nacido en Persia. El fundador de esta religión, Bahá’u’lláh, promovió la unidad de todas las cosas existentes en el universo, un mensaje que sigue siendo un pilar fundamental para muchos de sus seguidores.

Una invitación a la reflexión

El Día Mundial de la Religión no solo nos recuerda la importancia de respetar la libertad de culto, sino que también invita a reflexionar sobre la necesidad universal del ser humano de conectarse con lo divino.

Aunque las religiones varían en sus formas y enseñanzas, todas comparten principios espirituales fundamentales que promueven la paz y la unidad en el mundo.

Este domingo convoca a que si cada religión promueve el amor y mejor convivencia entre las personas, es una forma sencilla de fomentar la paz y la convivencia.

Así, este día nos recuerda que, aunque nuestras creencias puedan ser diferentes, la tolerancia y el respeto deben prevalecer en un mundo cada vez más interconectado.