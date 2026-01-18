A 82 años del encuentro entre Eva Duarte y Juan Domingo Perón: El inicio de una historia de amor y solidaridad

El 15 de enero de 1944, la provincia de San Juan fue azotada por un devastador terremoto que arrasó con gran parte de la ciudad y cobró la vida de miles de personas. Ante esta catástrofe natural, la solidaridad de la sociedad argentina se movilizó rápidamente. Juan Domingo Perón, en ese momento secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de facto de Pedro Ramírez, fue el funcionario encargado de organizar las acciones para ayudar a las víctimas.

Perón, quien ya venía impulsando políticas de justicia social, vio en esta tragedia una oportunidad para poner en práctica lo que más tarde sería conocido como el “protoperonismo”: un conjunto de medidas solidarias y comunitarias destinadas a asistir a los más necesitados. Uno de los eventos más importantes organizados fue el “Festival de la Solidaridad”, que tuvo lugar el 22 de enero en el Luna Park, con el objetivo de recaudar fondos para los damnificados.

El encuentro de Eva y Perón: 18 de enero de 1944

El 18 de enero, una vez más convocados por Perón, se reunieron en el Hemiciclo de la Secretaría de Trabajo y Previsión (hoy Sala de Representantes de la Legislatura porteña) artistas, gremialistas y empresarios para definir los detalles de la campaña solidaria. En esa reunión, Eva Duarte, una actriz de gran renombre en la época y con una fuerte militancia gremial, estuvo entre los convocados.

Eva ya había demostrado su compromiso con la lucha de los trabajadores y había formado parte activa de la Asociación Radial Argentina, un espacio donde promovía los derechos de los artistas. Pero ese día, la actriz no solo fue parte de la mesa de trabajo: quería algo más. Su objetivo era conocer personalmente a Perón, a quien admiraba desde hacía tiempo por su compromiso social.

Aquel 18 de enero, mientras Perón pronunciaba un discurso cargado de sentimientos patrióticos y de solidaridad, Eva, sentada en la primera fila junto a otras figuras del cine y la radio, se adelantó y, con determinación, se acercó al coronel. No dudó en expresarle su deseo de colaborar.

Eva le dijo a Perón: “Organizaremos espectáculos, movilizaré a mis colegas. Mi compañía es una compañía de voluntarios que quiere ser movilizada en esta batalla benéfica”. Además, expresó con firmeza: “Deseo hacer cualquier cosa por esa pobre gente que en este momento es más desgraciada que yo”.

Esas palabras, llenas de pasión y compromiso, no solo sorprendieron a Perón, sino que lo conmovieron profundamente. Recordaría años después ese primer diálogo: “Hablaba vivamente, tenía ideas claras y precisas, e insistía en que se le asignara una misión”. Eva no solo se ofreció a ayudar, sino que solicitó un espacio para actuar, para contribuir de manera activa y significativa.

Eva Duarte y la consolidación de su rol público

En este primer encuentro, Eva Duarte no solo se mostró como una artista, sino también como una mujer decidida, con una visión clara de lo que quería lograr. Si bien era ya una figura conocida en el medio artístico, su militancia política estaba en ascenso, y en ese momento, encontró en Perón una figura afín para desarrollar sus ideales.

Eva se convirtió en un pilar fundamental en la organización del Festival de la Solidaridad, que se celebraría en el Luna Park. Junto a otros artistas, recorrió la ciudad para recoger donativos y contribuciones de la ciudadanía, e incluso participó activamente en la promoción de la recolección de fondos, no solo entre los artistas, sino también entre los más humildes.

El Festival de la Solidaridad: 22 de enero de 1944

El 22 de enero de 1944, bajo la lluvia, se llevó a cabo el esperado Festival de la Solidaridad en el Luna Park. Más de doscientos números artísticos fueron presentados durante más de diez horas de espectáculo, con la participación de artistas de la talla de Niní Marshall, Olinda Bozán, Pierina Dealessi, entre otros. El evento fue un éxito rotundo, tanto por la magnitud de la recaudación como por la masiva asistencia del público. Las emisoras de radio transmitieron el evento, y la presencia de Perón y Eva Duarte en el escenario consolidó aún más su relación, que ya no era solo de trabajo, sino también de admiración mutua.

En la noche del evento, Eva se sentó junto a Perón, y juntos compartieron la visión de un país más justo y solidario. Fue en ese ambiente de unión y acción política donde comenzó a germinar una relación personal que pronto se convertiría en uno de los romances más célebres de la historia argentina.

El inicio de una historia de amor y lucha

A lo largo de los días, Eva Duarte se fue integrando cada vez más en las actividades de la Secretaría de Trabajo y Previsión, abandonando sus compromisos teatrales para dedicarse por completo a la política y la lucha social. Perón, conmovido por la fuerza y la determinación de Eva, decidió incorporarla oficialmente a su equipo. Ella, por su parte, pasó de ser una actriz de renombre a convertirse en la figura clave del movimiento peronista, conocida y admirada por su trabajo incansable en defensa de los más desfavorecidos.

Eva y Perón compartieron no solo un amor profundo, sino también un proyecto político común que transformaría a Argentina. Juntos, sentaron las bases de una política de bienestar social, impulsando derechos para los trabajadores, las mujeres y los sectores más vulnerables de la sociedad.

Un amor que trascendió el tiempo

Hoy, a 82 años de ese primer encuentro, la figura de Eva Duarte y su relación con Perón siguen siendo un símbolo de lucha, solidaridad y amor en la historia argentina. La tragedia de San Juan no solo dejó una profunda huella en el pueblo argentino, sino que también fue el escenario donde comenzó una historia que marcaría el futuro político y social del país.

A través de su amor y compromiso, Eva y Perón forjaron un legado que perdura hasta el día de hoy.