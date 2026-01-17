Trágico accidente en la Ruta 7: muerte una pareja a la altura de Junín

En un lamentable suceso ocurrido esta tarde en la Ruta 7, a la altura del kilómetro 207, dos personas perdieron la vida luego de un violento accidente de tránsito. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo Del Piano y Teresita Susana Dell’Asta, ambos de 71 años y residentes de la localidad de El Socorro, partido de Pergamino. La pareja falleció en el lugar del siniestro, que tuvo lugar a pocos metros de la conocida “Curva del Sol”.

El accidente involucró a una camioneta que, por razones que aún se investigan, cruzó de carril y colisionó frontalmente con un camión Scania 310, con acoplado jaula, conducido por Mauro Ignacio Ortiz, de 44 años, domiciliado en Trenel, provincia de La Pampa. Afortunadamente, Ortiz resultó ileso.

El impacto fue devastador, y a raíz de la magnitud del choque, las autoridades y equipos de emergencia trabajaron intensamente en el lugar. Personal de la policía de Chacabuco, la Zonal Vial VIII, Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Chacabuco y SAME estuvieron presentes para asistir en las tareas de rescate y peritajes.

Las causas exactas del accidente aún están siendo investigadas, pero hasta el momento se sabe que la camioneta viajaba en dirección Chacabuco-Junín antes de salirse de su carril. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los motivos del trágico suceso.

Este accidente reitera la importancia de extremar las precauciones al circular por rutas de alto tránsito, especialmente en sectores con curvas peligrosas.