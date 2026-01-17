Peligro en la playa: accidente de cuatriciclo en Villa Gesell

- Advertisement -

Un nuevo accidente con vehículos especiales se produjo en la Costa, a menos de una semana del conmocionante hecho en La Frontera donde un niño lucha por su vida. Dos mujeres de 27 y 31 años resultaron heridas tras el vuelco de un cuatriciclo en la zona del camping Pucará, en Villa Gesell. La falta de precaución y la imprudencia al manejar estos vehículos en la playa pueden tener consecuencias devastadoras. El incidente es un recordatorio de los peligros que conlleva el uso irresponsable de cuatriciclos y otros vehículos especiales en la costa.

Las mujeres fueron derivadas a un hospital en Mar de Ajó, donde se les realizaron estudios tomográficos para precisar el diagnóstico. Una de ellas sufrió un traumatismo de cráneo y columna, y no presentaba sensibilidad en los miembros inferiores, mientras que la otra presentó lesiones de menor gravedad. Este es el segundo incidente de este tipo en la zona en pocos días, lo que pone de relieve la necesidad de extremar las precauciones al manejar en la playa.