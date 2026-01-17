Imputan al padre de Bastian Jerez por el accidente de UTV en Pinamar

- Advertisement -

El padre de Bastian Jerez, Maximiliano Jerez, ha sido imputado por lesiones culposas en la causa que tiene como víctima al niño de 8 años, quien continúa internado en grave estado en el Hospital Provincial Materno Infantil “Victorio Tetamanti” de Mar del Plata. La acusación se debe a que Maximiliano Jerez no habría respetado las medidas de seguridad, ya que llevaba al niño sentado sobre sus muslos, a pesar de que el vehículo cuenta con cuatro asientos y había cinco personas a bordo. Los testigos declararon que el niño no tenía protección alguna, como un cinturón de seguridad, lo que hubiera reducido el impacto.

El conductor de la camioneta involucrada en el impacto, Manuel Molinari, y la mujer que conducía el vehículo “UTV” ya están imputados por el mismo delito. Bastian Jerez sufrió múltiples traumatismos en el cráneo y el torso, con grave compromiso hepático, y fue operado por tercera vez este viernes. Continúa internado en estado grave y con pronóstico reservado.