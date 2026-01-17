A 84 años del natalicio de uno de los boxeadores más grande de la historia: de Cassius Clay pasó a Muhammad Ali

En Louisville, una pequeña ciudad de Kentucky, nació Cassius Marcellus Clay Jr., el 17 de enero de 1942 quien se convertiría en uno de los nombres más resonantes del siglo XX. Con su destreza en el cuadrilátero, sus audaces proclamaciones y su lucha incansable por la justicia social, Ali no solo es recordado como uno de los más grandes boxeadores de todos los tiempos, sino también como un hombre que cambió la historia más allá de los límites del deporte.

Desde joven, Ali mostró habilidades excepcionales que lo llevaron a brillar en el ámbito amateur. A los 18 años, ya era campeón olímpico al ganar la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, en la categoría de peso semipesado. Su estilo de boxeo, basado en velocidad, agilidad y una defensa casi impenetrable, le otorgó un futuro prometedor. Sin embargo, fue en 1964 cuando la historia del boxeo, y del mundo en general, cambiaría para siempre. En ese año, derrotó a Sonny Liston para coronarse campeón mundial de los pesos pesados a tan solo 22 años, y tras este triunfo, anunciaba al mundo su conversión al Islam, adoptando el nombre de Muhammad Ali.

Su vida dentro y fuera del cuadrilátero estuvo marcada por su activismo político y social. En 1967, Ali se negó a participar en la guerra de Vietnam, alegando objeción de conciencia por razones religiosas. Esta postura le costó su título, su carrera temporalmente y la condena de muchas figuras públicas. Sin embargo, con el paso del tiempo, su valentía en la oposición a la guerra lo consolidó como un símbolo global de la lucha por la paz y la justicia racial.

Ali también se destacó por su enfoque irreverente hacia el boxeo. Su habilidad para desarmar a sus oponentes psicológicamente antes de cada pelea, sumada a su talento indiscutible en el ring, lo llevó a protagonizar algunas de las contiendas más memorables de la historia del deporte. Entre ellas, su famosa victoria en 1974 frente a George Foreman en Kinshasa, conocida como “Rumble in the Jungle”, y su histórica rivalidad con Joe Frazier, cuyas peleas son consideradas algunas de las más emblemáticas de todos los tiempos.

Pero más allá de los combates, lo que realmente convirtió a Ali en una leyenda fue su capacidad de inspirar a millones de personas. Defensor de los derechos de los afroamericanos, la paz y la unidad, Ali trascendió el boxeo, convirtiéndose en un líder moral y una figura influyente en la lucha contra la discriminación y la injusticia.

Tras su retiro en 1981, la enfermedad de Parkinson afectó su salud, pero incluso en sus últimos años, Ali siguió siendo un referente para aquellos que luchan por un mundo mejor. Fue reconocido con numerosos premios y homenajes, incluido el título de “Deportista del Siglo XX” y la Medalla Presidencial de la Libertad.

Hoy, 84 años después de su nacimiento, Muhammad Ali sigue siendo una figura que simboliza la valentía, la lucha incansable por lo que es justo y la capacidad de inspirar a generaciones enteras. Su legado perdura en cada rincón del mundo, tanto dentro como fuera del cuadrilátero, y su nombre se sigue pronunciando con admiración, respeto y gratitud por su contribución al deporte y a la humanidad.

Muhammad Ali: el hombre que no solo peleó en el ring, sino también por un mundo más justo.