SENASA refuerza el control del Achaparramiento del Maíz con nuevas alternativas fitosanitarias

En el marco de las acciones coordinadas entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el sector privado, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con el fortalecimiento de las medidas de control para prevenir y mitigar los efectos del achaparramiento del maíz, enfermedad transmitida por la chicharrita del maíz (Dalbulus maidis).

El SENASA ha publicado un listado actualizado de 24 productos fitosanitarios autorizados para el control de la plaga, mientras que otros productos se encuentran actualmente en proceso de evaluación, lo que amplía las opciones disponibles para el manejo adecuado del cultivo.

“El control de la chicharrita, insecto vector del achaparramiento, es esencial para reducir el riesgo de la enfermedad y proteger la sanidad del cultivo”, indicó un portavoz del organismo. Por ello, el SENASA enfatiza la necesidad de utilizar únicamente los productos autorizados, los cuales se encuentran detalladamente en su página web.

Además de la aplicación de estos productos, el SENASA recuerda la importancia de implementar estrategias de manejo integrado, que incluyen prácticas como el monitoreo intensivo de los cultivos, el control del maíz voluntario y la selección de híbridos resistentes. Otras recomendaciones incluyen la realización de tratamientos de semillas y la sincronización de las fechas de siembra, en la medida de lo posible, para reducir la incidencia de la plaga.

Estas medidas, recomendadas por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), constituyen una herramienta clave para proteger la producción y asegurar el desarrollo saludable del maíz en el país.

El SENASA continúa trabajando en conjunto con los productores y demás actores del sector agroalimentario para garantizar la implementación de medidas efectivas que ayuden a mitigar la propagación del achaparramiento y asegurar la calidad de la cosecha.