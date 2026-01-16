viernes, enero 16, 2026
viernes, enero 16, 2026
General

En la primera quincena de enero casi mil condutores fueron sancionados por manejar alcoholizados

La Agencia Nacional de Seguridad Vial intensificó los controles en rutas y accesos a destinos turísticos, con más de 5.000 infracciones registradas en el comienzo del 2026

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ha sancionado a 966 conductores por circular con alcoholemia positiva en rutas nacionales, autopistas y accesos a destinos turísticos durante la primera quincena de enero. Los operativos de control, que se realizan todos los días, se intensificaron en esta temporada de verano, con especial foco en puntos estratégicos de alta circulación.

En total, se controlaron 231.962 vehículos en 2.913 operativos, lo que derivó en 5.085 actas de infracción por diversos incumplimientos a la normativa vigente. La principal infracción detectada fue la alcoholemia positiva, que representó el 19% de las sanciones, con los registros más altos de alcoholemia superando los 3 gramos por litro de sangre en el caso de un motociclista en General Güemes, Salta.

Las cifras de infracciones incluyen también 838 casos de falta de RTO/VTV, 586 por no portar la documentación obligatoria y otros 586 por no utilizar el cinturón de seguridad. En cuanto a maniobras peligrosas, se registraron 372 infracciones por patentes irregulares y 30 por el uso indebido de las banquinas, una maniobra que representa un grave riesgo para los demás usuarios de las rutas.

Los operativos en números

  • Vehículos controlados: 231.962

  • Sanciones totales: 5.085

  • Alcoholemia positiva: 966

  • Falta de RTO/VTV: 838

  • Falta de documentación: 586

  • No uso de cinturón de seguridad: 586

  • Patentes irregulares: 372

  • Uso indebido de banquinas: 30

El refuerzo de los controles también abarcó al transporte de carga y pasajeros, con 46.731 vehículos fiscalizados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Se labraron 1.019 infracciones, con 116 vehículos retenidos, entre ellos 87 camiones y 29 micros.

La ANSV reitera la importancia de cumplir con las normas viales para garantizar la seguridad en las rutas y recuerda que las sanciones por infracciones no solo afectan la economía de los conductores, sino que también tienen un impacto directo en la prevención de accidentes y la protección de la vida.

Para más información, se puede acceder al video de los operativos.

