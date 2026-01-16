Continúa la reparación de calles en Barrios Unidos: Avances en la obra de mejora urbana

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Los trabajos en Barrios Unidos avanzan a buen ritmo, con el enfoque puesto en el nivelado y reacondicionamiento de calles clave como Almafuerte y otras arterias principales del sector. Estos trabajos están destinados a resolver los problemas de deterioro en la pavimentación y mejorar las condiciones de las vías de acceso tanto para los vehículos como para los peatones.

Entre las principales intervenciones se incluyen la reparación de baches, la mejora de la base del pavimento y la renovación de las superficies dañadas. Las autoridades locales han indicado que estas obras son fundamentales para garantizar un tránsito más seguro y cómodo, especialmente durante las lluvias, cuando las condiciones de las calles deterioradas se vuelven un problema recurrente.

El avance de las obras también forma parte de una serie de proyectos que buscan modernizar la infraestructura urbana en distintos puntos de la ciudad, con la meta de fomentar un desarrollo ordenado y accesible. Los vecinos de Barrios Unidos han destacado la importancia de estos trabajos, ya que durante años las condiciones de las calles habían generado inconvenientes para el tráfico diario.

La mejora de las calles en esta zona no solo beneficiará la circulación, sino que también contribuirá a un entorno más organizado y armónico, mejorando la calidad de vida de los residentes y la conectividad con otras áreas de Nueve de Julio.