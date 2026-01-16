viernes, enero 16, 2026
General

Actualización del Sistema de Acreditaciones en Sanidad Animal para Veterinarios, Técnicos y Actores Privados

La Resolución 43/2026 del SENASA introduce un sistema actualizado de acreditación para veterinarios, técnicos y actores del ámbito privado que realizan tareas en sanidad animal, optimizando procesos y alineando las prácticas con estándares internacionales.

En un esfuerzo por fortalecer las tareas sanitarias y la vigilancia epidemiológica a nivel nacional, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) ha actualizado el sistema de acreditaciones para veterinarios, técnicos, inspectores sanitarios, vacunadores y otros actores del ámbito privado que participan en el ámbito de la sanidad y el bienestar animal.

La medida, formalizada a través de la Resolución SENASA 43/2026 y publicada hoy en el Boletín Oficial, reemplaza los procedimientos de acreditación previos, mejorando el uso de herramientas digitales para la inscripción de profesionales y técnicos en los diversos programas oficiales del organismo.

Mejora en la gestión y eficiencia
La nueva normativa establece de manera clara las funciones, obligaciones, roles, requisitos de inscripción, capacitación y re-acreditación que deberán cumplir los actores privados ante el SENASA. El objetivo es reforzar la responsabilidad de los profesionales acreditados y consolidar un sistema sanitario más eficiente.

Además, la resolución introduce la obligatoriedad del uso de herramientas informáticas relacionadas con los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) del SENASA, con el fin de adecuar los procesos técnico-administrativos y garantizar la transparencia en las actividades realizadas por los acreditados.

Cursos de formación virtual y modalidad mixta
Los cursos de formación y actualización para obtener la acreditación se gestionarán a través del sitio web de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Los mismos se desarrollarán de manera virtual, mediante el Aula Virtual del SENASA, o bien de forma mixta, con actividades presenciales en algunos casos.

Una vez aprobados los cursos, las acreditaciones se tramitarán automáticamente a través del Sistema Único de Registros (SUR) del SENASA, con una validez de 4 años. Al acercarse el vencimiento de la acreditación, será necesario realizar un proceso de re-acreditación para mantener la validez. En caso de no realizarse la reválida dentro del plazo estipulado, la acreditación será dada de baja automáticamente.

Alineación con estándares nacionales e internacionales
Con esta actualización, el SENASA promueve el uso de herramientas de autogestión por parte de los actores privados, garantiza estándares técnicos homogéneos y refuerza la responsabilidad de los acreditados. Esta medida también asegura la adaptación de los procedimientos nacionales a los estándares internacionales en materia de sanidad animal y comercio, promoviendo la eficiencia y la actualización del sistema sanitario.

La implementación de esta nueva resolución es un paso significativo hacia la consolidación de un sistema sanitario más robusto y alineado con los desafíos del sector agroalimentario.

