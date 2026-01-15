jueves, enero 15, 2026
General

Trabajo conjunto de la Dirección de Deportes con el CEF Nº 101

Actividades deportivas gratuitas para todas las edades

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Dirección de Deportes, informa que se encuentran en marcha diversas actividades deportivas y recreativas gratuitas, desarrolladas mediante un trabajo conjunto y articulado con el Centro de Educación Física Nº 101 (CEF), dependiente del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La propuesta está destinada a niños, jóvenes, adolescentes y adultos, y tiene como principal objetivo fomentar la actividad física, el deporte y los hábitos de vida saludables, promoviendo espacios de encuentro, inclusión y participación para los vecinos y vecinas del distrito.

Las actividades comprenden una amplia variedad de disciplinas deportivas y recreativas, diseñadas para distintas edades y niveles, y se desarrollan en diferentes espacios de la ciudad, lo que permite un acceso amplio, equitativo y descentralizado a la práctica deportiva.

Desde la Dirección de Deportes destacaron la importancia del trabajo articulado con el CEF Nº 101, ya que esta colaboración posibilita ampliar la oferta de actividades, optimizar recursos y garantizar propuestas de calidad, sostenidas por profesionales capacitados.

Esta iniciativa forma parte de una política pública orientada a fortalecer el deporte como herramienta de integración social, bienestar y desarrollo comunitario, reafirmando el compromiso del municipio con la promoción de actividades gratuitas, abiertas y accesibles para toda la comunidad.

Para obtener más información y conocer el detalle de las actividades y sus horarios, los interesados pueden consultar el siguiente enlace: ACTIVIDADES DE VERANO 2026.

