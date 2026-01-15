Oleaje en Mar del Plata y Santa Clara del Mar: Un fenómeno meteorológico extremo

- Advertisement -

Un fuerte oleaje en Mar del Plata y Santa Clara del Mar dejó un saldo trágico de un muerto y más de 30 heridos. Según expertos del CONICET, el fenómeno se debió a un evento meteorológico, posiblemente un meteotsunami o un virazón, o una combinación de ambos. “El meteotsunami es una variación del oleaje, producto de cambios en la presión atmosférica, mientras que el virazón es el cambio repentino en la dirección del viento”, explica Federico Isla, investigador del CONICET. La combinación de estos factores puede haber generado un fenómeno extremo, difícil de prever. “La sugerencia es prestar especial atención al cambio de vientos, sobre todo cuando hay retiro del mar por varios metros”, advierte Isla. El fenómeno fue regional, afectando 35 kilómetros de costa, y se considera un indicio más del cambio climático.

“Estamos viendo procesos que creíamos de una magnitud, pero que ahora son mucho más violentos y recurrentes”, afirma Isla. La falta de reconocimiento del cambio climático a nivel nacional es preocupante, ya que impide tomar medidas efectivas para mitigar sus efectos.