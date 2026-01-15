viernes, enero 16, 2026
Mateo Rossi destacó la importancia de un Estado presente y sindicatos fuertes en su visita a Nueve de Julio

El coordinador regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, visitó la Delegación Regional y se reunió con representantes del Sindicato de Choferes de Camioneros, donde destacó la relevancia de contar con organizaciones sindicales fuertes para asegurar derechos laborales y el desarrollo productivo con inclusión social en el contexto económico actual

Este jueves, Mateo Rossi, coordinador Regional del Ministerio de Trabajo bonaerense Zona IV, realizó una visita a la ciudad de Nueve de Julio, donde mantuvo una serie de encuentros con referentes locales para analizar la situación laboral de la región. Durante su recorrido, destacó la importancia de fortalecer el rol del Estado y las organizaciones sindicales para garantizar el bienestar de los trabajadores en el contexto económico actual.

Rossi comenzó su jornada visitando la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, donde fue recibido por la Delegada Cecilia Maestrutti y su equipo. “Analizamos el contexto laboral de la región y el funcionamiento de nuestra cartera laboral. La planificación y el trabajo en equipo son una constante en nuestro Ministerio”, destacó el coordinador, reafirmando el compromiso de la cartera con la gestión eficiente y el acompañamiento de los trabajadores.

Posteriormente, Rossi y Maestrutti se dirigieron a la sede del Sindicato de Choferes de Camioneros, donde fueron recibidos por su Secretario General, Ignacio Sánchez. Durante el encuentro, se discutió la situación actual del sector, el impacto de la crisis económica sobre los trabajadores y la necesidad de fortalecer políticas públicas que aseguren los derechos de los trabajadores y promuevan el desarrollo productivo con inclusión social.

“Este encuentro ratificó la importancia de un Estado presente y de organizaciones sindicales fuertes, comprometidas con la justicia social y la protección del trabajo argentino”, expresó Rossi en sus redes sociales. Además, destacó el rol clave de los sindicatos en la defensa de los derechos laborales y la importancia de trabajar en conjunto con el gobierno para enfrentar los desafíos económicos que atraviesan los trabajadores.

El encuentro sirvió como plataforma para reafirmar el compromiso del Ministerio de Trabajo con la defensa de los derechos laborales y la necesidad de políticas públicas que favorezcan la inclusión social y el desarrollo productivo en un contexto económico desafiante.

