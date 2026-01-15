Más de 72 toneladas de carga ilegal retiradas de las rutas en un solo día

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, llevó a cabo una serie de operativos de fiscalización en las rutas bonaerenses, detectando un total de 72.250 kilos de exceso de peso en camiones en el Peaje Dock Sud. Durante los primeros días de enero, se retiraron de las rutas un total de 267.150 kilos de carga ilegal.

Estos controles se realizan con el objetivo de erradicar el transporte ilegal, garantizar la seguridad vial y proteger la infraestructura de las rutas. En este sentido, los operativos fueron realizados por la Dirección Provincial de Fiscalización del Transporte Terrestre, que empleó balanzas dinámicas de última generación para detectar el exceso de peso en los camiones.

Además de las infracciones por exceso de carga, las autoridades realizaron controles sobre la documentación y las condiciones de seguridad de los vehículos. Durante las acciones de este martes, se labraron varias actas de infracción, y en total, se verificaron 178 unidades, con 20 sanciones por el transporte de pasajeros y 34 por el transporte de carga, sumando un monto total de 488.909.258 pesos en multas.

Los operativos se desplegaron en puntos estratégicos de rutas provinciales, como los peajes de Hudson (Berazategui) y Dock Sud (Avellaneda), y en localidades como Chacabuco, Junín, Azul, y Bahía Blanca, entre otras. A través de estas medidas, el Ministerio de Transporte busca seguir fortaleciendo la seguridad vial, reducir riesgos y promover un transporte más ordenado y regulado en toda la provincia.