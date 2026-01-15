jueves, enero 15, 2026
General

Inscripción abierta a la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial en San Cayetano

A través del Programa Puentes, la Municipalidad incorporó esta propuesta de la Universidad Nacional de General Sarmiento, orientada a fortalecer el desarrollo productivo local y la formación de recursos humanos calificados

La Municipalidad de Nueve de Julio, en el marco del Programa Puentes, incorporó a su oferta educativa la Diplomatura en Administración y Gestión Industrial de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), una propuesta de formación universitaria corta, práctica y especialmente diseñada para acompañar el desarrollo productivo del Partido.

La diplomatura ya tiene inscripción abierta y genera altas expectativas, contando además con el aval de diversos actores del sector productivo local. Está destinada a personas con estudios secundarios completos o con certificación laboral interesadas en el campo de la administración y la gestión industrial, así como a profesionales de la ingeniería, la administración y el diseño industrial, directivos, mandos medios, emprendedores, empresarios y personal de PyMEs industriales. También se orienta a quienes deseen capacitarse en la gestión de procesos productivos y la mejora de la eficiencia industrial.

La cursada será bimodal, combinando instancias presenciales y virtuales, y dará inicio en el mes de marzo. Las clases presenciales y las consultas administrativas se realizarán en el Polo Socio Productivo San Cayetano, ubicado en la intersección de Libertad y Salta, con atención de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

La diplomatura se estructura en siete módulos, que abordan contenidos vinculados a la administración y gestión industrial, los procesos productivos, la organización de la producción, la gestión de la calidad, el rol de los mandos medios, los costos industriales y el desarrollo y evaluación de proyectos productivos. Además, incorpora herramientas de mejora continua y el uso de la inteligencia artificial aplicada a la industria.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse al teléfono 2317-610082 o escribir al correo electrónico [email protected].

La preinscripción estará abierta hasta el 15 de febrero.

Esta nueva propuesta académica se enmarca en el Programa Puentes, cuyo objetivo es ampliar el acceso a la educación universitaria en el interior bonaerense, acompañar la formación de recursos humanos calificados y fortalecer el entramado productivo local, generando nuevas oportunidades de desarrollo para la comunidad de Nueve de Julio.

