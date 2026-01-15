Conducción segura en ruta: prevenir es vivir

- Advertisement -

La temporada de vacaciones ha comenzado con una serie de tragedias viales en el país, con al menos 13 muertos en rutas de Entre Ríos en solo 7 días. Estas vidas se perdieron por causas evitables, lo que destaca la importancia de extremar precauciones al volante. Al conducir por zonas rurales, rutas, autopistas o caminos de tierra, es fundamental ser consciente de las condiciones del camino y respetar las normas y señalizaciones. La conducción a exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos son conductas de alto riesgo.

Para llegar a destino de manera segura, es crucial estar atento a las intersecciones y caminos de acceso, reducir la velocidad en curvas cerradas y evitar conducir cansado o con sueño.