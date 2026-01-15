jueves, enero 15, 2026
33 C
Nueve de Julio
General

Conducción segura en ruta: prevenir es vivir

La conducción segura es responsabilidad de todos, así que conduce con precaución y respeto por la vida

La temporada de vacaciones ha comenzado con una serie de tragedias viales en el país, con al menos 13 muertos en rutas de Entre Ríos en solo 7 días. Estas vidas se perdieron por causas evitables, lo que destaca la importancia de extremar precauciones al volante. Al conducir por zonas rurales, rutas, autopistas o caminos de tierra, es fundamental ser consciente de las condiciones del camino y respetar las normas y señalizaciones. La conducción a exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos son conductas de alto riesgo.

Para llegar a destino de manera segura, es crucial estar atento a las intersecciones y caminos de acceso, reducir la velocidad en curvas cerradas y evitar conducir cansado o con sueño.

