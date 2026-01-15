Carlos Casares: El Hospital Municipal “Julio F. Ramos” recibió una importante donación de medicamentos

- Advertisement -

Como ocurre anualmente, el Hospital Municipal “Julio F. Ramos” de la ciudad de Carlos Casares recibió una valiosa donación de medicamentos de parte de la Fundación Tzedaká. En esta ocasión, la entrega consistió en más de 100 especialidades farmacéuticas, que incluyen medicación esencial para el tratamiento de enfermedades crónicas como patologías cardiovasculares, diabetes, e hipertensión, así como corticoides y otros fármacos necesarios para el sistema de salud del hospital.

La donación fue recibida por el Intendente Municipal, Daniel Stadnik, y la Secretaria de Salud y Desarrollo Social, Vanina Gandini, quienes resaltaron la importancia de este tipo de aportes para fortalecer la atención pública y garantizar el acceso a tratamientos médicos a todos los vecinos y vecinas del municipio. Ambos funcionarios coincidieron en la relevancia de poder contar con estos medicamentos, especialmente para aquellos que requieren tratamiento de manera continua.

El Hospital Municipal expresó un sincero agradecimiento tanto a la Fundación Tzedaká, por su compromiso sostenido con la comunidad, como al Club Rotary, cuyas gestiones fueron clave para hacer posible una vez más la llegada de esta generosa donación. Este aporte refuerza las políticas públicas de salud, centradas en la prevención y el cuidado de la salud de los habitantes de Carlos Casares.

Este gesto solidario es una muestra más de cómo la colaboración entre organizaciones y el sector público permite mejorar la calidad de vida de la población, garantizando el acceso a medicación esencial y fortaleciendo el sistema de salud local.