jueves, enero 15, 2026
35 C
Nueve de Julio
jueves, enero 15, 2026
35 C
Nueve de Julio
General

Aumento en la tarifa de la VTV en la Provincia de Buenos Aires

La VTV es un requisito obligatorio para circular por las calles y rutas bonaerenses en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

A partir del viernes 16 de enero, la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentará un 21,8% y pasará a costar $97.057 con IVA incluido. Este ajuste se da después del aumento registrado a mediados de julio, que fue del 25,5% con respecto a febrero. El valor de la tarifa básica de la VTV será de $97.057,65, que corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario. El aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio, que establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1.

Los nuevos precios son:
– Motos: $38.801,03
– Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64
– Remolques y acoplados livianos: $58.201,54
– Remolques y acoplados pesados: $87.302,33

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6102

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR