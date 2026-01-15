Aumento en la tarifa de la VTV en la Provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

A partir del viernes 16 de enero, la tarifa básica del servicio de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires aumentará un 21,8% y pasará a costar $97.057 con IVA incluido. Este ajuste se da después del aumento registrado a mediados de julio, que fue del 25,5% con respecto a febrero. El valor de la tarifa básica de la VTV será de $97.057,65, que corresponde a los vehículos de hasta 2.500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario. El aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio, que establece que la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1.

Los nuevos precios son:

– Motos: $38.801,03

– Vehículos pesados (más de 2.500 kg): $174.604,64

– Remolques y acoplados livianos: $58.201,54

– Remolques y acoplados pesados: $87.302,33