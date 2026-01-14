miércoles, enero 14, 2026
18.3 C
Nueve de Julio
General

Primera Colecta de Sangre en Nueve de Julio: el 21 de enero en el Sindicato de Luz y Fuerza

Organizada por el Servicio de Hemoterapia local, la cita será en Salta 1468, desde las 7:00 de la mañana. Es una oportunidad fundamental para donar sangre y contribuir a salvar vidas en nuestra comunidad.

0
El 21 de enero, el Servicio de Hemoterapia de Nueve de Julio realizará la Primera Colecta de Sangre del año, un encuentro de vital importancia para abastecer los bancos de sangre del sistema sanitario local. La colecta tendrá lugar en el Sindicato de Luz y Fuerza, situado en Salta 1468, y comenzará a las 7:00 de la mañana.

Donar sangre es un acto de solidaridad y responsabilidad social, esencial para salvar vidas, especialmente en situaciones de emergencia o para pacientes que requieren tratamientos médicos que no pueden ser postergados. El compromiso de los vecinos de Nueve de Julio es fundamental para mantener los suministros necesarios en los hospitales y centros de salud del distrito y la región.

Desde el Servicio de Hemoterapia se invita a la población a sumarse a esta jornada solidaria. Para mayor comodidad de los donantes, se recomienda reservar turno con anticipación. Los interesados pueden comunicarse al teléfono 2345-656192, de Stella Corvlán, quien estará disponible para brindar más información.

La donación de sangre no solo ayuda a quienes se encuentran en situaciones críticas, sino que también contribuye al bienestar general de la comunidad. Recordemos que con una sola donación se pueden salvar hasta tres vidas.

