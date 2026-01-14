Nuevos cursos de verano para emprendedores

- Advertisement -

Capacitación y herramientas para potenciar proyectos locales

La subsecretaría de Producción de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a emprendedores y emprendedoras de la ciudad a participar de una nueva propuesta de cursos de verano, pensada para acompañar el crecimiento y fortalecimiento de proyectos productivos en sus distintas etapas. Durante los meses de enero, febrero y marzo se desarrollarán seis capacitaciones en modalidad virtual, orientadas a brindar herramientas prácticas para la gestión, el diseño, la comercialización y el desarrollo de negocios.

El cronograma incluye: “De la idea a la oportunidad de negocio”, el miércoles 21 de enero; “Costos bajo control: estructura, flujo y decisiones inteligentes”, con dos encuentros los miércoles 28 de enero y 4 de febrero; “Digitalizá la gestión de tu negocio usando la app para emprendimientos de la EPB”, el martes 10 de febrero; “El diseño como herramienta estratégica de comercialización”, el miércoles 18 de febrero; “Marketing digital”, el martes 24 de febrero; y “Beneficios para tu negocio: formalización y financiamiento”, el martes 10 de marzo.Para participar es necesario completar un formulario de inscripción, que permitirá elegir las capacitaciones de interés y conocer mejor cada emprendimiento. El enlace para conectarse a cada encuentro virtual será enviado por correo electrónico el día previo a la capacitación. Desde la subsecretaría de Producción se destacó la importancia de generar estos espacios de formación y acompañamiento, reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo emprendedor y la economía local.