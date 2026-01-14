Más de 50 bomberos de Nueve de Julio y Dudignac combatieron un feroz incendio generado en el basural a cielo abierto

- Advertisement -

Más de 50 bomberos de Nueve de Julio y Dudignac combatieron un feroz incendio generado por un basural a cielo abierto. El trabajo, que comenzó alrededor del mediodía, se extendió hasta cerca de las 21 horas. A pesar de los esfuerzos, un fuerte viento del norte provocó que el humo invadiera el centro de la ciudad.

El intenso trabajo de más de 50 bomberos de Nueve de Julio y Dudignac logró controlar el voraz incendio que comenzó alrededor del mediodía en un basural a cielo abierto. Con la colaboración de los camiones regadores de la municipalidad, que asistieron con agua a los carros de los bomberos, las tareas continuaron durante más de 9 horas, hasta cerca de las 21 horas.

A pesar del gran esfuerzo realizado por los equipos de emergencia, un viento del norte, que se levantó al caer la tarde, complicó la situación al arrastrar el humo hacia el centro de la ciudad. Este fenómeno dificultó la respiración y afectó a la visibilidad, generando preocupación entre los habitantes de la localidad.

Los bomberos, que trabajaron incansablemente en condiciones extremas, lograron finalmente controlar el fuego, evitando que se extendiera a áreas residenciales cercanas. Sin embargo, las autoridades locales recomendaron a los vecinos permanecer dentro de sus hogares y evitar las actividades al aire libre debido a la densa nube de humo que invadió la zona.

El fuego, que al principio fue difícil de controlar debido a la magnitud de las llamas, pudo ser sofocado tras una ardua jornada de trabajo donde se destacó el esfuerzo y la coordinación de los distintos equipos de emergencia que participaron en el operativo.