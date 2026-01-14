María José Gentile destrabó más de 700 escrituras y obras para el distrito ante la Provincia

La Intendente Municipal de Nueve de Julio, María José Gentile, realizó una exitosa jornada de trabajo en distintos organismos del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde concretó avances significativos para el desarrollo del distrito. En un contexto de gestión estratégica, la jefa comunal destacó la resolución de temas clave, como la regularización de escrituras y la solicitud de obras esenciales para mejorar la infraestructura local.

Uno de los logros más destacados de la visita fue el destrabe de más de 700 escrituras que se encontraban demoradas. Durante una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, la Intendente logró que se agilice el trámite, asegurando que en los próximos meses se regularicen los procedimientos. Este acuerdo brindará a numerosas familias de Nueve de Julio la seguridad jurídica de su vivienda, un avance trascendental para el bienestar de la comunidad.

En el mismo encuentro, Gentile gestionó la obtención de personerías jurídicas para diversas instituciones locales, lo que contribuirá a la regularización y fortalecimiento de la actividad de las mismas.

Obras de Infraestructura: Un paso más hacia el desarrollo

La agenda de trabajo continuó en el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, donde Gentile se reunió con el ministro Gabriel Katopodis. Durante el encuentro, presentó proyectos fundamentales para el distrito, entre los que se destacan la solicitud de obras de cloacas para las localidades de Dudignac, Quiroga y la ciudad cabecera. Además, volvió a insistir con el proyecto de asfaltado para el barrio Héroes de Malvinas, un plan presentado en 2024 y que, tras su insistencia, comienza a visibilizarse en la agenda provincial.

La Intendente también aprovechó la ocasión para dialogar sobre la posibilidad de acceder a recursos provinciales destinados a la puesta en valor de espacios públicos y abordó cuestiones vinculadas a la mejora del servicio de agua en el distrito, generando espacios de comunicación con ABSA, la empresa encargada del suministro.

Compromiso con el sector agropecuario

El último encuentro de la jornada fue en el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde la Intendente fue recibida por el ministro Javier Rodríguez, la jefa de gabinete Viviana Di Marzio, y el director provincial de Caminos Rurales, Jonathan Sánchez. En esta reunión, se abordaron temas de gran relevancia para la producción local, con un enfoque particular en la situación de emergencia hídrica que afecta al distrito.

Una de las gestiones más relevantes fue la presentación de un plan de trabajo orientado al mantenimiento y mejora de los caminos rurales, fundamentales para la conectividad y el desarrollo de la actividad agropecuaria en Nueve de Julio. Estos caminos no solo son cruciales para la producción, sino también para la vida cotidiana de los habitantes rurales, que dependen de una infraestructura adecuada para trasladarse y desarrollar sus actividades.

Con estos avances, María José Gentile reafirmó su compromiso con el progreso y la calidad de vida de todos los habitantes de Nueve de Julio, consolidando una gestión orientada al trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para seguir mejorando el distrito.