La persecución a los cristianos alcanza cifras alarmantes: 4.849 asesinados en 2024-2025

Un total de 4.849 cristianos fueron asesinados por su fe en todo el mundo entre octubre de 2024 y el 30 de septiembre de 2025, lo que representa un aumento de 373 víctimas respecto al año anterior, según la Lista Mundial de la Persecución 2026 (LMP), presentada por la organización Puertas Abiertas este miércoles.

El informe, que clasifica los países con mayor persecución y discriminación religiosa, resalta el grave panorama que enfrentan las comunidades cristianas, especialmente en África subsahariana.

Nigeria, nuevamente, lidera la lista con 3.490 asesinatos de cristianos, un significativo incremento respecto a los 3.100 del año anterior. La violencia en el país es alimentada por una combinación de militancia islamista, tensiones etnorreligiosas y el crimen organizado, lo que deja a la población cristiana en una situación de extrema vulnerabilidad.

La situación en África Subsahariana

África subsahariana sigue siendo una de las regiones más violentas para los cristianos, con Sudán, Nigeria y Mali ocupando los primeros puestos en la clasificación de violencia extrema. En estos países, las iglesias se enfrentan a cierres forzosos y los cristianos viven bajo una constante amenaza de ataques, persecución y discriminación. En el caso de Argelia, todos los templos protestantes permanecen cerrados, y más del 75% de los cristianos han perdido contacto con su comunidad de fe.

Un aumento global en la persecución

El informe de Puertas Abiertas también señala un incremento global de la persecución. Más de 388 millones de cristianos viven bajo altos niveles de discriminación, lo que equivale a 1 de cada 7 cristianos en el mundo. De los 50 países más afectados, 34 han registrado un aumento en los niveles de persecución, lo que subraya la gravedad de la situación.

La violencia sexual y el matrimonio forzoso

Otro aspecto alarmante señalado en el informe es el incremento de la violencia sexual y el matrimonio forzoso, que ha afectado especialmente a mujeres y niñas cristianas. El número de víctimas de estos crímenes ha aumentado en un 32% con respecto al año anterior, aunque las cifras reales podrían ser aún más altas, ya que muchos casos no son reportados.

El caso de Siria

El informe también destaca el deterioro de la situación en Siria, donde el colapso del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024 ha dejado a las comunidades cristianas vulnerables a los ataques de grupos extremistas. Durante el periodo de referencia, se documentaron 27 asesinatos de cristianos en el país, un incremento notable respecto a la ausencia de víctimas en el mismo periodo del año anterior.

La persecución contra los cristianos sigue siendo un problema global de gran magnitud. Países como Nigeria y Siria continúan siendo los focos más peligrosos, mientras que la discriminación y violencia contra las comunidades cristianas se intensifica en otras regiones. La necesidad de una respuesta internacional más firme y coordinada para proteger los derechos humanos de los cristianos perseguidos se hace cada vez más urgente.