La Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) recupera su autonomía tras 15 Meses de intervención

La Obra Social del Personal Rural y Estibadores (OSPRERA) será nuevamente conducida por sus autoridades electas, luego de que el juez federal Sebastián Casanello resolviera la restitución inmediata del directorio legítimo, poniendo fin a la intervención que había comenzado en octubre de 2024. La medida, que se dictó el pasado lunes, es considerada por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) como un «triunfo de la autonomía sindical», ya que revierte una decisión judicial que había desplazado al órgano legítimamente elegido por los trabajadores.

Según un comunicado oficial difundido por la UATRE, la intervención de la OSPRERA había sido dispuesta en un contexto de «manifiesta parcialidad e incompetencia territorial», como lo señalaron los fiscales que recusaron al juez Villena, quien había adoptado la medida original. En el mismo comunicado, la UATRE subraya que el magistrado se encuentra actualmente bajo investigación por presunto prevaricato debido a su accionar en este caso.

Durante los 15 meses de intervención, el interventor designado por decreto del presidente Javier Milei, Marcelo Petroni, fue objeto de diversas denuncias por parte de la UATRE. La organización sindical denunció una «duplicación innecesaria» de la estructura administrativa, con el nombramiento de dirigentes derrotados en las elecciones internas y sin experiencia en el área de salud. Además, acusó al interventor de priorizar «negocios espurios», al realizar pagos de facturas «sin prestación real».

Uno de los puntos más graves resaltados por la UATRE fue la cantidad de amparos judiciales interpuestos en busca de una cobertura adecuada para los trabajadores rurales. Hasta diciembre de 2025, se registraron 476 acciones de amparo, muchas de ellas sin respuesta. Además, la entidad menciona que existen tres causas penales abiertas por «abandono de persona seguido de muerte» relacionadas con la gestión durante la intervención.

El fallo de Casanello, que ordenó la restitución del directorio, concluyó que la hipótesis que había originado la intervención es ahora «prácticamente nula», y que no resulta necesario mantener el desplazamiento del directorio ni la intervención de la obra social. Con esta decisión, la UATRE celebra el regreso de la OSPRERA a la gestión de las autoridades «legítimamente elegidas» por los trabajadores, pero también advierte que el proceso de reconstrucción de la obra social será largo y complejo.

«No sabemos en qué estado será devuelta la Obra Social», señala el comunicado, destacando que la entidad tendrá que enfrentar una serie de desafíos inmediatos, como los daños acumulados por los amparos, denuncias y causas penales. Para la UATRE, la restitución del directorio no es solo una cuestión administrativa o judicial, sino un paso crucial para devolver la salud de los trabajadores rurales y sus familias a un sistema democrático, con autoridades elegidas y responsables ante sus afiliados.

El camino por delante no será fácil, y aunque la UATRE se muestra optimista por la decisión judicial, reconoce que las tareas de reconstrucción y de rendición de cuentas demandarán tiempo y esfuerzo.