La municipalidad de Nueve de Julio inicia reparación de calles en Barrios Unidos

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ha iniciado los trabajos de reparación y acondicionamiento en varias calles de Ciudad Nueva, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial de la zona. Los trabajos incluyen el nivelado y mejorado de calles Reconquista y otras arterias de diferentes barrios, para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y mejorar la circulación vehicular.