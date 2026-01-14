miércoles, enero 14, 2026
33.8 C
Nueve de Julio
General

La municipalidad de Nueve de Julio inicia reparación de calles en Barrios Unidos

La Municipalidad sigue trabajando para mejorar la infraestructura de la ciudad y brindar mejores servicios a los vecinos.

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, ha iniciado los trabajos de reparación y acondicionamiento en varias calles de Ciudad Nueva, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial de la zona. Los trabajos incluyen el nivelado y mejorado de calles Reconquista y otras arterias de diferentes barrios, para brindar una mejor calidad de vida a los vecinos y mejorar la circulación vehicular.

