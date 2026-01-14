Kicillof: “Trabajamos para que la temporada resista a las políticas económicas que destruyen el turismo local”

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó la primera Conferencia de Verano en Villa Gesell, donde destacó el esfuerzo del gobierno provincial para sostener la temporada turística a pesar de las políticas económicas nacionales. Kicillof afirmó que, a pesar de las dificultades, la provincia trabaja junto al sector privado y los intendentes para que la temporada resista. Sin embargo, los números no son alentadores: desde el 1° de diciembre, la provincia recibió 3,6 millones de turistas, lo que representa una caída del 2,4% respecto al año anterior.

El ministro de Producción, Augusto Costa, subrayó que los turistas tienen estadías más cortas y gastan menos, lo que afecta al turismo de clase media. El Banco Provincia registra un desplome del consumo del 21% en diciembre y una retracción del 41% en las operaciones con Cuenta DNI. Durante la jornada, Kicillof firmó un convenio para la adjudicación de la obra de finalización del Hospital Subzonal “Carlos Idaho Gesell”, con una inversión de $10.489 millones. También se suscribió un acuerdo para la ampliación del Centro Universitario del programa Puentes en la ciudad. Kicillof criticó las políticas del gobierno nacional, afirmando que “destruyen el turismo local, la industria y el consumo”.