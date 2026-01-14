Incendio en el Basural: La Comuna en mensaje abierto señala que hay denuncia penal y agradece a los bomberos

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio comunica que, tras el incendio ocurrido en el basural de la ciudad al mediodía de hoy, se logró controlar el foco ígneo gracias a un operativo coordinado entre el cuerpo de Bomberos Voluntarios de 9 de Julio y de la localidad de Dudignac. A lo largo de varias horas, ambos equipos trabajaron intensamente para extinguir el incendio que se había diseminado en distintos sectores del basural.

El fuego, que fue detectado por vecinos de la zona, generó preocupación debido a su magnitud y rápida expansión. La intervención de los bomberos y el uso de maquinaria municipal fueron esenciales para contener el avance de las llamas. Según informaron las autoridades, aunque el incendio ya se encuentra controlado, se continúa monitoreando la situación para evitar cualquier reinicio del fuego.

“Queremos agradecer a los bomberos y a todas las personas que colaboraron en el operativo. Gracias a su esfuerzo y dedicación, pudimos evitar que el incendio se propague aún más. Estamos tomando todas las medidas necesarias para que esta situación no se repita”, expresó la Municipalidad en el comunicado oficial.

En paralelo, se ha presentado una denuncia penal ante la justicia con el fin de esclarecer las causas del siniestro y determinar las responsabilidades de quienes pudieran haber provocado el incendio. Las autoridades municipales informaron que continuarán trabajando para asegurar la seguridad de la comunidad y para prevenir futuros incidentes en la zona.

Se insta a los vecinos a mantenerse atentos a cualquier actualización sobre la situación y a colaborar con las autoridades en la prevención de nuevos focos de incendio.

