Empleo formal en Argentina: Un retroceso significativo en la gestión de Javier Milei

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicó un informe que analiza la evolución del empleo formal en Argentina durante los primeros 23 meses de la gestión de Javier Milei, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Los resultados muestran un marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal. Según el informe, la cantidad de empleadores se redujo en 21.046 casos, lo que representa un promedio de 30 empresas menos por día. El sector más afectado en términos absolutos fue “Servicios de transporte y almacenamiento”, con una pérdida de 5.042 empleadores, lo que representa un 12,8% del total de empleadores en ese sector.

En cuanto a la pérdida de puestos de trabajo, se registraron 272.607 empleos menos en unidades productivas, lo que equivale a un 2,77% de la fuerza laboral. El sector “Administración Pública” fue el más afectado, con una disminución de 83.014 trabajadores, mientras que la construcción fue el sector más afectado en términos relativos, con una caída del 15,6%. El informe también destaca que las empresas de hasta 500 trabajadores fueron las más afectadas, con un 99,63% de los casos de reducción de empleadores. Por otro lado, las empresas de más de 500 trabajadores explican solo el 0,37% de la reducción de empleadores, pero fueron responsables del 66,80% de la pérdida de empleo.