Disfruta del verano en la ciudad: Música y atardecer en la estación de tren

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a disfrutar de una noche de música y atardecer en la Estación de Tren, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El próximo domingo 25 de enero, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo un Sunset con sets especialmente preparados por DJs locales. La iniciativa busca generar un espacio de disfrute, encuentro y expresión cultural, aprovechando el entorno y el clima del verano. Los DJs Gabriel Schmidt, Pablo Curia, Adriano Legnoverde, Lautaro Gayoso, Kevin Gayoso, Franco Pallero y Enzo Méndez estarán a cargo de la ambientación musical durante toda la noche.

La invitación es para todos los vecinos que quieran disfrutar de una noche relajada y al aire libre, en un marco distendido y con buena música. ¡No te pierdas esta experiencia única en la Estación de Tren!