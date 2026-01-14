miércoles, enero 14, 2026
33.8 C
Nueve de Julio
miércoles, enero 14, 2026
33.8 C
Nueve de Julio
General

Disfruta del verano en la ciudad: Música y atardecer en la estación de tren

La iniciativa busca generar un espacio de disfrute, encuentro y expresión cultural, aprovechando el entorno y el clima del verano.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La dirección de Cultura de la Municipalidad de Nueve de Julio invita a la comunidad a disfrutar de una noche de música y atardecer en la Estación de Tren, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad. El próximo domingo 25 de enero, a partir de las 20 horas, se llevará a cabo un Sunset con sets especialmente preparados por DJs locales. La iniciativa busca generar un espacio de disfrute, encuentro y expresión cultural, aprovechando el entorno y el clima del verano. Los DJs Gabriel Schmidt, Pablo Curia, Adriano Legnoverde, Lautaro Gayoso, Kevin Gayoso, Franco Pallero y Enzo Méndez estarán a cargo de la ambientación musical durante toda la noche.

La invitación es para todos los vecinos que quieran disfrutar de una noche relajada y al aire libre, en un marco distendido y con buena música. ¡No te pierdas esta experiencia única en la Estación de Tren!

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6102

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR