miércoles, enero 14, 2026
General

Se solicitan informes sobre maquinaria vial y calidad del agua envasada

Lo hizo el bloque de La LibertadAvanza desde el Concejo Deliberante

0
El Concejo Deliberante de Nueve de Julio ha presentado dos pedidos de informe al Departamento Ejecutivo municipal para obtener detalles sobre la maquinaria vial contratada para la recuperación y mantenimiento de los caminos rurales en el partido, luego de los excesos hídricos sufridos en 2025, y sobre la calidad del agua envasada que se comercializa en la ciudad. El primer pedido de informe busca obtener información sobre las maquinarias viales del Municipio que trabajaron en la recuperación y mantenimiento de los caminos rurales, así como el personal municipal interviniente, los importes gastados en viáticos, horas extras trabajadas, combustible, reparaciones, etc. También se solicita información sobre las empresas de la actividad privada contratadas para complementar los trabajos de recuperación y mantenimiento vial, los equipos viales contratados, los trabajos realizados y los montos abonados por tales servicios.

El segundo pedido de informe se refiere a la calidad del agua envasada que se comercializa en la ciudad, y busca obtener información sobre las empresas habilitadas para el expendio de agua mineral y/o mineralizada envasada en el partido, las distintas marcas que ingresan de otras jurisdicciones o procedencia, y si la calidad del agua comercializada y los envases que la contienen responden a los parámetros exigidos por el Código Alimentario Argentino.

La medida busca garantizar una eficiente utilización de los recursos económicos y de equipamiento municipal, y velar por la salud y el bienestar de los vecinos de 9 de Julio.

