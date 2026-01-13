martes, enero 13, 2026
General

Se promueve la Lectura con una “Suelta de Libros” en lo que resta de Enero

Lo hace la Direción de Educación municipal para fomentar la cultura y el acceso a materiales educativos

Durante el mes de enero, la Dirección de Educación de la Municipalidad de Nueve de Julio lanza una propuesta abierta a la comunidad con el objetivo de fomentar la lectura y el acceso a materiales educativos. Bajo la consigna “Suelta de Libros”, vecinos de todas las edades podrán acercarse a la sede de la dirección, ubicada en Robbio 322, para elegir gratuitamente libros de distintos géneros, que incluyen ficción, no ficción, materiales didácticos y más.

La actividad, que se lleva a cabo de lunes a viernes de 8 a 13 horas, tiene como fin promover el hábito de la lectura, brindando a los participantes la posibilidad de explorar una amplia variedad de textos que pueden servir tanto para el aprendizaje como para el entretenimiento. Además, se destaca la importancia de aprovechar el período de receso estival para incorporar el hábito de la lectura en la rutina diaria de las familias.

Con esta iniciativa, la Municipalidad busca ofrecer una herramienta valiosa para el crecimiento personal y cultural de la comunidad, alentando a los vecinos a descubrir nuevas historias y conocimientos durante el verano.

