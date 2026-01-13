martes, enero 13, 2026
martes, enero 13, 2026
Preocupación de almaceneros bonaerenses por el aumento de precios

La inflación de diciembre alcanzó el 2,85, la más alta de los últimos siete meses.

Los Lacteos volvieron a aumentar un 2,5 por ciento, aseguró el vicepresidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, horas antes de que el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) revelara que la inflación de diciembre alcanzó el 2,85, la más alta de los últimos siete meses.

 Savore contó que los almaceneros compran la mercadería en mayoristas y que los precios sufrieron algunas modificaciones en el último mes.

A la gente no le alcanza, lo veo todos los días en el negocio, remató el vicepresidente de la Federación.

En línea con el dato que dio a conocer el ente oficial, Savore señaló que los aumentos de los que más se quejan sus clientes son el boleto de los transportes públicos y servicios y combustibles, sin contar los alquileres.

“El tema está en las obligaciones de la vida cotidiana del trabajador”, planteó el almacenero, todos coinciden con que queda un 40 por ciento del sueldo para pasar el mes.

 

