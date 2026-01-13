La Municipalidad de Nueve de Julio impulsa hábitos para prevenir plagas urbanas

- Advertisement -

La Municipalidad de Nueve de Julio, a través de su Secretaría de Salud y la Dirección de Bromatología, realizó un nuevo llamado a la comunidad para concientizar sobre la importancia de prevenir la aparición de plagas urbanas, que pueden afectar tanto la salud pública como el medio ambiente.

Entre las principales recomendaciones, se destacan evitar la acumulación de objetos en los que puedan anidar insectos o roedores, y mantener en buen estado las instalaciones del hogar, como paredes, cielorrasos, desagües y pisos. Además, se insiste en la necesidad de depositar los residuos en recipientes con tapa y retirarlos con frecuencia para evitar que sean un foco de atracción para las plagas.

Otro consejo clave es no dejar restos de alimentos al alcance de animales y mantener los patios y alrededores limpios y desmalezados, lo cual reduce el riesgo de que las plagas encuentren un ambiente propicio para su desarrollo.

También se recomienda colocar o reparar mosquiteros, burletes, cortinas sanitarias y rejillas, así como reparar cualquier canilla, manguera o tubería con pérdidas, ya que las plagas necesitan agua para sobrevivir y se sienten atraídas por estos focos. Impedir su ingreso y refugio es una de las claves para un control eficaz.

Desde la Municipalidad se hace hincapié en que la prevención está en manos de cada vecino. El cuidado del hogar y de los espacios comunes es fundamental para lograr una ciudad más saludable y libre de plagas. Se remarca que el alimento destinado a las familias no debe convertirse en el alimento de las plagas, por lo que cada pequeño gesto de prevención puede hacer una gran diferencia.

La colaboración de todos los vecinos es esencial para mantener un entorno limpio, saludable y libre de riesgos para la salud.