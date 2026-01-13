martes, enero 13, 2026
La basura plástica domina las playas de Buenos Aires

Reducir la cantidad de residuos que llegan al mar es clave para proteger la fauna marina.

Un estudio de la Red Costera Bonaerense (Recobo) revela que el 78,36% de los residuos censados en playas de la provincia de Buenos Aires son plásticos, un aumento respecto al 74,05% del año anterior. Se contabilizaron 39.826 residuos en 172.359 metros cuadrados de playas. Los fragmentos plásticos representan el 27,32% del total de residuos, seguidos de colillas de cigarrillo (21,34%). Estos desechos provienen de la degradación de objetos plásticos y pueden ser ingeridos por animales marinos, afectando la cadena alimentaria.

En segundo lugar se identificaron las colillas de cigarrillo, que alcanzaron el 21,34% del total de residuos. Aunque suelen pasar desapercibidas por su tamaño, las colillas constituyen un residuo altamente contaminante: están compuestas principalmente por acetato de celulosa, un tipo de plástico no biodegradable, y durante su degradación liberan nicotina, metales pesados y otros compuestos químicos tóxicos. Estas sustancias pueden afectar la calidad del agua y resultar perjudiciales para la fauna marina, especialmente para aves y otros animales costeros que pueden ingerirlas accidentalmente o verse afectados por su fragmentación en microplásticos.

La ingestión de plástico puede provocar obstrucciones, desnutrición y lesiones en animales marinos. Las tortugas marinas, en particular, confunden plásticos con su alimento natural.

 

