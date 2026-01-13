La basura plástica domina las playas de Buenos Aires

- Advertisement -

Un estudio de la Red Costera Bonaerense (Recobo) revela que el 78,36% de los residuos censados en playas de la provincia de Buenos Aires son plásticos, un aumento respecto al 74,05% del año anterior. Se contabilizaron 39.826 residuos en 172.359 metros cuadrados de playas. Los fragmentos plásticos representan el 27,32% del total de residuos, seguidos de colillas de cigarrillo (21,34%). Estos desechos provienen de la degradación de objetos plásticos y pueden ser ingeridos por animales marinos, afectando la cadena alimentaria.

En segundo lugar se identificaron las colillas de cigarrillo, que alcanzaron el 21,34% del total de residuos. Aunque suelen pasar desapercibidas por su tamaño, las colillas constituyen un residuo altamente contaminante: están compuestas principalmente por acetato de celulosa, un tipo de plástico no biodegradable, y durante su degradación liberan nicotina, metales pesados y otros compuestos químicos tóxicos. Estas sustancias pueden afectar la calidad del agua y resultar perjudiciales para la fauna marina, especialmente para aves y otros animales costeros que pueden ingerirlas accidentalmente o verse afectados por su fragmentación en microplásticos.

La ingestión de plástico puede provocar obstrucciones, desnutrición y lesiones en animales marinos. Las tortugas marinas, en particular, confunden plásticos con su alimento natural.