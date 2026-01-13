Consejeros Escolares de La Libertad Avanza piden informe sobre Gestión Educativa

En la sesión de prórroga celebrada el martes 30 de diciembre de 2025, el Bloque de Consejeros Escolares de La Libertad Avanza, representado por los Consejeros Prof. Norma Prait y Prof. Leonardo Rodoni, solicitó al cuerpo deliberativo un informe detallado sobre diversos temas clave en la gestión del Consejo Escolar. Esta solicitud tiene como fin principal garantizar la transparencia en la función pública y mantener a la comunidad informada sobre el manejo de los recursos destinados a la educación.

Entre los puntos destacados solicitados se incluyen:

Rendición del Fondo de Financiamiento Educativo 2025: Se requiere un desglose detallado de los fondos destinados a las instituciones educativas del distrito, con la especificación de las obras realizadas y los montos asignados a cada una de ellas. Este pedido busca asegurar que los recursos estén siendo utilizados de manera eficiente y conforme a las necesidades de las escuelas. Ampliación de la oferta de proveedores: Se plantea la necesidad de ampliar la lista de proveedores que pueden prestar servicios al Estado en los distintos rubros administrados por el Consejo Escolar. Este pedido apunta a promover la competencia y la transparencia en la contratación de servicios, asegurando una mayor diversidad de oferentes y, por ende, mejores condiciones para el distrito. Estado de pago a transportistas: Se solicita un informe sobre la situación de los pagos a los transportistas que prestan servicios de transporte escolar en el distrito. Esta medida es crucial para garantizar que los proveedores reciban lo que se les debe de manera oportuna, evitando inconvenientes en el servicio. Destino de la mercadería del Programa Servicio Alimentario Escolar (SAE): Finalmente, se pide información sobre el destino de los excedentes de mercadería del SAE, especialmente en lo que respecta a aquellas que podrían vencer. El objetivo es asegurar que los recursos sean aprovechados adecuadamente y que no se desperdicie comida destinada a los estudiantes.

Con esta solicitud, el Bloque de Consejeros Escolares de La Libertad Avanza busca promover una mayor transparencia en el uso de los recursos públicos, fortaleciendo la confianza de la comunidad educativa y garantizando que las decisiones del Consejo Escolar se tomen con plena rendición de cuentas.