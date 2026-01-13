Brasil rompe récords de turismo en 2025: Argentinos lideran la lista

- Advertisement -

En 2025, Brasil recibió un total de 9.287.196 turistas extranjeros, un 37,1% más que en 2024, superando ampliamente la meta de 6,9 millones de visitantes establecida en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027. Los argentinos lideraron la lista de visitantes, con 3.386.823 turistas, lo que representa un crecimiento del 72% interanual. Chile y Estados Unidos completaron el podio, con 801.921 y 759.637 visitantes, respectivamente. El flujo turístico europeo también fue significativo, con 1.274.567 ingresos desde Francia, Portugal, Alemania, Italia, Reino Unido y España. La llegada de más de 9 millones de turistas equivale a casi 3.000 vuelos internacionales aterrizando en distintos puntos del territorio brasileño.

Este récord histórico es resultado de una combinación de factores, incluyendo la expansión de la conectividad aérea, la mejora en la infraestructura turística y las campañas de promoción internacional. El gobierno brasileño ha invertido más de 270 obras de infraestructura turística en todo el país, lo que ha generado más de 1,5 millones de empleos formales en el sector.

Los argentinos suelen elegir varios destinos en Brasil para sus vacaciones. Algunos de los lugares más populares son:

Río de Janeiro, conocida por sus playas icónicas como Copacabana e Ipanema, su vida nocturna y monumentos como el Cristo Redentor y el Pan de Azúcar.

Florianópolis, una isla con más de 40 playas, ideal para surfistas y amantes de la naturaleza y Maceió un destino en auge con aguas turquesa y arena blanca, perfecto para relajarse.