Advertencia a vecinos: Nueva estafa digital para robar cuentas de WhatsApp

La Municipalidad de Nueve de Julio ha emitido una alerta a la comunidad sobre una nueva modalidad de estafa digital que afecta a usuarios de WhatsApp. Este fraude, denominado “Ghost Pairing” o “Vinculación Fantasma”, permite a los delincuentes tomar control de las cuentas sin que las víctimas se den cuenta de inmediato.

Según las autoridades, este método no involucra un hackeo técnico de la aplicación, sino un engaño que aprovecha una función legítima de WhatsApp: la opción de “vincular dispositivos”, utilizada habitualmente para acceder a la cuenta desde una computadora u otro equipo.

El modus operandi de los estafadores comienza con el envío de mensajes que buscan generar curiosidad o urgencia, tales como enlaces a supuestas fotos, videos o avisos llamativos. Al hacer clic en estos enlaces, los usuarios son redirigidos a páginas falsas que imitan redes sociales o plataformas conocidas, donde se les solicita el número de teléfono y una supuesta verificación. Sin saberlo, al ingresar esa información, la víctima genera un código real de vinculación que habilita el acceso de los delincuentes a su cuenta de WhatsApp.

Lo más peligroso de este tipo de estafa es que el robo de la cuenta puede pasar desapercibido durante días, e incluso semanas. Mientras la cuenta sigue funcionando con normalidad, los estafadores pueden leer las conversaciones, acceder a archivos, descargar contactos y suplantar la identidad de la persona para pedir dinero o enviar enlaces maliciosos a otros usuarios.

La Municipalidad de Nueve de Julio ha recomendado a los vecinos tomar medidas preventivas, tales como:

No ingresar datos personales ni códigos de verificación en sitios externos.

Revisar periódicamente los dispositivos vinculados desde la configuración de WhatsApp.

Activar la verificación en dos pasos en la aplicación.

Desconfiar de enlaces sospechosos, incluso si provienen de contactos conocidos.

Además, las autoridades recordaron que ante cualquier duda o situación sospechosa, es fundamental no actuar con apuro y realizar consultas a través de canales oficiales. La concientización y el uso responsable de las herramientas digitales son esenciales para prevenir estafas y proteger la información personal.