lunes, enero 12, 2026
19.4 C
Nueve de Julio
General

La ANMAT quitó la habilitación del Correo Argentino para distribuir medicamentos

El organismo, a cargo de Luis Fontana, formalizó la decisión en Boletín Oficial, mediante la disposición 12/2026

0
La Administración Nacional de Medicamentos (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación otorgada al Correo Argentino como “acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad”, lo que implica que dejará de realizar tareas de reempaque, etiquetado o preparación de lotes de medicamentos ya elaborados, para el envío y posterior seguimiento de cada producto.

El organismo, a cargo de Luis Fontana, formalizó la decisión en Boletín Oficial, mediante la disposición 12/2026 la cual recayó sobre la planta logística y centro operativo ubicado en la localidad de Malvinas Argentinas, utilizado para servicios de distribución, logística y manejo de medicamentos.

La medida responde a la falta de dirección técnica en la empresa, tal como lo determinó la Dirección de Gestión de Información Técnica en el marco del control de registro de inscripción de establecimientos. “La firma Correo Oficial de la República Argentina no cuenta con dirección técnica”, afirmó el texto.

A su vez, argumentaron que, de acuerdo con la Ley 16.463, “actividades de producción, elaboración, fraccionamiento, comercialización, importación, exportación y depósito, en jurisdicción nacional o con destino al comercio interprovincial de las drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y las personas de existencia visible o ideal que intervengan en dichas actividades sólo podrán realizarse, previa autorización y bajo el contralor de la autoridad sanitaria, en establecimientos habilitados por ella y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”.

