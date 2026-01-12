lunes, enero 12, 2026
Está en curso la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

Vacunación destinada a embarazadas entre las semanas 32 y 36 de gestación

Desde este lunes 12 de enero, está en marcha la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida exclusivamente a mujeres embarazadas que se encuentren cursando las semanas 32 a 36 de gestación. Las vacunaciones se llevarán a cabo en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la planta urbana, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, por orden de llegada.

¿Qué es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)?

El VSR es un virus que afecta principalmente a los lactantes y niños pequeños, siendo la principal causa de infecciones respiratorias agudas en este grupo etario. Aunque la mayoría de los casos se presentan con cuadros leves, entre el 20 y el 30% de los afectados puede desarrollar bronquiolitis o neumonía, condiciones que pueden evolucionar hacia formas graves que requieran internación.

Modo de transmisión del VSR

El VSR se transmite a través de las secreciones respiratorias de las personas infectadas. Estas se dispersan cuando alguien tose o estornuda, o también mediante contacto directo con superficies contaminadas. Cada año, durante la temporada de otoño e invierno, se incrementa la circulación del virus, lo que genera un aumento en las consultas médicas y en las internaciones, particularmente en niños menores de un año.

Síntomas más comunes

Los síntomas del VSR son similares a los de un resfriado común, pero en lactantes menores de 6 meses, el virus puede causar bronquiolitis o neumonía, que son las principales complicaciones respiratorias en este grupo etario.

Prevención del VSR

Existen medidas cotidianas que ayudan a reducir la propagación del VSR, como permanecer en casa cuando se está enfermo, cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo desechable o en el codo, y lavarse las manos con frecuencia. En cuanto a la prevención en lactantes menores de 6 meses, la vacunación materna es una estrategia eficaz, ya que los anticuerpos se transmiten a través de la placenta. La vacuna se debe administrar entre las semanas 32 y 36 de gestación, junto con las demás vacunas recomendadas durante el embarazo.

Esta campaña de vacunación es una medida importante para proteger a los más pequeños de las complicaciones graves asociadas al VSR, especialmente en un contexto de mayor circulación del virus en los meses más fríos del año.

