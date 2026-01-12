Está en curso la Campaña de Vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)

Desde este lunes 12 de enero, está en marcha la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida exclusivamente a mujeres embarazadas que se encuentren cursando las semanas 32 a 36 de gestación. Las vacunaciones se llevarán a cabo en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la planta urbana, de lunes a viernes, de 8 a 18 horas, por orden de llegada.

¿Qué es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)?

El VSR es un virus que afecta principalmente a los lactantes y niños pequeños, siendo la principal causa de infecciones respiratorias agudas en este grupo etario. Aunque la mayoría de los casos se presentan con cuadros leves, entre el 20 y el 30% de los afectados puede desarrollar bronquiolitis o neumonía, condiciones que pueden evolucionar hacia formas graves que requieran internación.

Modo de transmisión del VSR

El VSR se transmite a través de las secreciones respiratorias de las personas infectadas. Estas se dispersan cuando alguien tose o estornuda, o también mediante contacto directo con superficies contaminadas. Cada año, durante la temporada de otoño e invierno, se incrementa la circulación del virus, lo que genera un aumento en las consultas médicas y en las internaciones, particularmente en niños menores de un año.

Síntomas más comunes

Los síntomas del VSR son similares a los de un resfriado común, pero en lactantes menores de 6 meses, el virus puede causar bronquiolitis o neumonía, que son las principales complicaciones respiratorias en este grupo etario.

Prevención del VSR

Existen medidas cotidianas que ayudan a reducir la propagación del VSR, como permanecer en casa cuando se está enfermo, cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo desechable o en el codo, y lavarse las manos con frecuencia. En cuanto a la prevención en lactantes menores de 6 meses, la vacunación materna es una estrategia eficaz, ya que los anticuerpos se transmiten a través de la placenta. La vacuna se debe administrar entre las semanas 32 y 36 de gestación, junto con las demás vacunas recomendadas durante el embarazo.

Esta campaña de vacunación es una medida importante para proteger a los más pequeños de las complicaciones graves asociadas al VSR, especialmente en un contexto de mayor circulación del virus en los meses más fríos del año.