Alerta roja en lagunas bonaerenses por presencia de cianobacterias: riesgos para la salud

En medio de las vacaciones y una nueva ola de calor, varias lagunas bonaerenses populares entre los turistas están enfrentando una proliferación excesiva de cianobacterias, lo que ha generado una alerta sanitaria para evitar problemas de salud. Estas bacterias microscópicas, que crecen en aguas tranquilas con altas concentraciones de fósforo y nitrógeno, son capaces de generar toxinas peligrosas que pueden provocar diarreas, alergias en la piel y otros malestares.

El monitoreo realizado por la Subsecretaría de Recursos Hídricos y la Autoridad del Agua, que ejecutan el Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, ha señalado que diversas lagunas de la provincia se encuentran en “alerta roja” por el riesgo de estas toxinas. Entre ellas, figuran las populares lagunas de Chascomús, Gómez en Junín, Lobos y Monte, que atraen a cientos de turistas, especialmente durante los fines de semana largos.

Además de las lagunas más conocidas, otras zonas vinculadas a la pesca y al disfrute local también se encuentran bajo advertencia. Entre estas se incluyen la Laguna Sauce Grande en Monte Hermoso, las lagunas Tablillas, Chis Chis y Las Barrancas en Lezama, Hinojo en Trenque Lauquen, La Salada en Pehuajó, Cuero del Zorro en Rivadavia, Juancho en Daireaux, y el lago La Salada en General Pinto, entre otros.

Cómo detectar la alerta roja:

Las lagunas afectadas por las cianobacterias presentan un color verde fluorescente en su superficie, lo que indica la presencia de una floración consolidada. En estos casos, las autoridades recomiendan no ingresar al agua y tomar precauciones para evitar el contacto directo.

Las toxinas generadas por estas bacterias pueden ser altamente perjudiciales para la salud humana. Los síntomas más comunes son vómitos, diarrea, dolores de cabeza, irritación en la piel, debilidad muscular y problemas gastrointestinales. En este contexto, se insta a los bañistas a no consumir agua del lugar, ni alimentos como peces que provengan de las lagunas afectadas.

Recomendaciones sanitarias:

No ingresar al agua ni utilizarla para consumo o higiene personal.

Evitar que niños y mascotas entren en contacto con el agua hasta que la floración desaparezca.

No consumir pescados ni alimentos derivados de las lagunas afectadas.

A lo largo del verano, se desplegarán banderas rojas y otras señales de advertencia en los accesos a las zonas de baño para alertar a los turistas y residentes locales sobre los riesgos.

Este fenómeno se debe a la proliferación excesiva de cianobacterias, un proceso que ocurre cuando las condiciones ambientales (como la contaminación por fertilizantes o efluentes cloacales) favorecen su crecimiento desmedido.

Con la llegada de temperaturas elevadas, la presencia de estos organismos puede incrementarse, por lo que las autoridades seguirán monitoreando de cerca la situación en las distintas regiones de la provincia.