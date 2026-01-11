CAME: Las ventas minoristas PyME cayeron 5,2% interanual en diciembre

- Advertisement -

El comercio minorista pyme atravesó un diciembre complicado, registrando una caída del 5,2% interanual a precios constantes. Sin embargo, cuando se comparan los datos de diciembre con los de noviembre, la medición desestacionalizada muestra un repunte del 5,2%, lo que permitió que el índice de ventas cerrara el año con una leve variación positiva acumulada del 2,5%.

Así lo señala un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

El análisis por sectores confirma la tendencia recesiva que viene marcando la pauta: seis de los siete rubros relevados finalizaron con números negativos. Entre los sectores más golpeados figuran Bazar y decoración, que retrocedió un 15%, Perfumería con una baja del 9,8%, y Textil e indumentaria, que experimentó una contracción del 8,5%. La única excepción a la regla fue el rubro Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción, que logró mantenerse estable con una leve suba del 0,8%.

En cuanto a la situación de los comercios, el 55% de los empresarios reportaron estabilidad interanual, mientras que un 27,6% señaló un empeoramiento en sus condiciones. Este dato, aunque negativo, presenta una mejora respecto al 37% de deterioro informado en noviembre, lo que sugiere una leve mejora en el clima de negocios.

Al desagregar los datos por rubros, la caída se profundiza: en Bazar y decoración, las pérdidas fueron del 15%, mientras que Perfumerías y Textil e indumentaria también sufrieron caídas considerables. La única excepción positiva fue nuevamente Ferretería, que creció un leve 0,8%.

A pesar de que diciembre brindó un respiro gracias a las festividades de fin de año y al cobro de aguinaldos, el comportamiento de consumo siguió siendo moderado. Las familias priorizaron las ofertas y los gastos esenciales debido a la continua presión de la falta de poder adquisitivo.

Para 2026, se proyecta una cautelosa expectativa de mejora, pero las dificultades persisten. La inversión sigue limitada por los altos costos y la baja rentabilidad, lo que deja en duda si el repunte estacional podrá transformarse en una reactivación sostenida de la demanda.

