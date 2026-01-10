Vecino choca en estado de ebriedad: denuncian a la Jueza de Faltas por irregularidades y al infractor por violar sentencia penal que le prohíbe beber alcohol

- Advertisement -

El 6 de enero, alrededor de las 23 horas, un vecino de Nueve de Julio, identificado como Julio González, protagonizó un grave accidente de tránsito en la Avenida Cardenal Pironio y Alberti, de Nueve de Julio. González, quien conducía una camioneta blanca, impactó un vehículo estacionado, causando daños materiales considerables como totales. Durante la investigación policial, se constató que el infractor presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1.21 gramos por litro, mucho más del límite permitido – Alcohol Cero-, sin seguro y Registro de Conducir No profesional, ya que abiertamente ganchos para un carro, no permitido.

Al momento de la investigación, se descubrió que el seguro del vehículo estaba vencido y que González no llevaba correctamente el cinturón de seguridad, aunque había colocado los cinturones en modo simulación para evitar la alarma del auto.

Sin embargo, lo que más complica la situación es que el infractor tiene antecedentes penales por violencia de género y lesiones, después que se descartó una tentativa de homicidio. Actualmente, se encuentra cumpliendo una condena condicional, por la cual se le había prohibido el consumo de alcohol. Esta violación a las condiciones de su sentencia podría tener consecuencias legales graves. Además, el infractor no cuenta con licencia profesional de conducir y no tiene habilitación para transportar soporte para carro que llevaba en la camioneta.

A pesar de estos agravantes, la Dra. María Florencia Valinoti, jueza de Faltas 1 de Nueve de Julio, decidió imponerle una multa – por el momento le retuvo el vehículo-, sin considerar las violaciones a las condiciones de la sentencia condicional del infractor ni los antecedentes de multas previas, acumuladas. Aparentemente no comunicó el hecho al Juzgado de Sentencia Penal. La jueza no tomó en cuenta que el conductor alcoholizado violaba la sentencia por violencia de género, que incluye la prohibición de consumir alcohol y estupefacientes.

Esta decisión ha generado una gran preocupación, ya que varios aspectos del caso sugieren que no se tomaron en cuenta las implicaciones de los antecedentes penales de González ni las restricciones judiciales que pesan sobre él. La situación se agrava dado que la decisión de la jueza también parece desestimar la gravedad del incumplimiento de la condena condicional, que afecta la protección de las víctimas de violencia de género.

A raíz de este hecho, se ha presentado una denuncia ante la UFI 6 de Mercedes, a cargo del Dr. Luis Emilio Carcagno, quien ahora investiga tanto la conducta del infractor como la actuación de la jueza Valinoti. La denuncia pone en cuestión la imparcialidad y legalidad de la decisión tomada por la jueza de faltas, dado que González no solo violó las normas de tránsito, sino también las condiciones de su sentencia.

Este caso se da en medio de un proceso judicial en curso contra la Dra. Valinoti, ya que se aguarda para las próximas semanas un Juicio Político que se desarrollará en el Concejo Deliberante o Salón Blanco del Palacio Municipal, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no ha resuelto una apelación presentada en su defensa sobre una sentencia que todavía no está firme dictada por el Juzgado Correccional 3 de Mercedes, a un año de prisión en suspenso y a tres años de inhabilitación.

Este nuevo incidente pone en evidencia la necesidad de revisar tanto la conducta de los infractores como la actuación de los funcionarios judiciales, especialmente cuando se trata de personas que ya tienen antecedentes por delitos graves.

La comunidad de Nueve de Julio aguarda una resolución definitiva, tanto en lo que respecta al infractor como a la posible responsabilidad de la jueza en el caso.